В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы и попали в объекты критической инфраструктуры, АЗС, газопроводы, один человек погиб, еще 5 получили ранения, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Белозерку, Антоновку, Садовое, Понятовку, Янтарное, Томину Балку, Милово, Тягинку, Берислав, Новоберислав, Новоалександровку, Львово, Кизомис, Новокаиры, Крупицу, Казацкое, Осокоровку, Гавриловку, Нововоронцовку, Михайловку, Станислав, Качкаровку, Ольговку и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 14 частных домов.

Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, админздание, автозаправочную станцию, хозяйственные постройки, гараж, частные автомобили и газопроводы. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

Как уточнил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, Херсонскую громаду за минувшие сутки было обстреляно врагом 5 раз. Поражения зафиксированы в Херсоне. В частности, в городе был поврежден 1 частный дом и участок газопровода. "Вследствие российских вражеских обстрелов Херсонской громады за минувшие сутки один человек получил ранения средней степени тяжести. Ему оказана медицинская помощь", - отметил Мрочко в Telegram.

В Херсонской области вражеские обстрелы унесли жизни 2 человек, 6 ранены, есть попадание в критическую инфраструктуру - ОВА