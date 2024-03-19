На Херсонщине разоблачены 4 мужчин, которые торговали оружием и наркотиками

На Херсонщине полиция задержала преступную группировку за торговлю оружием и наркотиками. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

В рамках мероприятий по борьбе с преступностью, правоохранители Херсонщины раскрыли деятельность преступной группировки, которая занималась сбытом оружия и наркотических веществ.

По данным следствия, группа действовала в области, осуществляя поставки автоматов, пистолетов, взрывчатых веществ, а также амфетамина и каннабиса.

Во время спецоперации были задержаны четверо мужчин в возрасте от 32 до 43 лет.

Во время обысков в их местах проживания полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства, деньги, полученные преступным путем, а также оружие и патроны. Всего изъято 69 пакетов с кристаллическим веществом, 5 свертков с веществом растительного происхождения, 200 патронов к автоматическому оружию, 5 гранат, пистолет, весы.

Добавим

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а им грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжаются необходимые следственные действия, устанавливается происхождение изъятого оружия, боеприпасов и наркотических веществ.

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