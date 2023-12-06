В Днепре разоблачили организованную преступную группировку: торговали оружием и боеприпасами
Киев • УНН
Полиция Днепра разоблачила организованную преступную группировку, которая занималась незаконным оборотом оружия и отмыванием денег, изъяв оружие, боеприпасы и почти 6 миллионов долларов США во время двухдневной операции, в которой участвовали около 100 полицейских.
У Днепре полиция задержала членов организованной преступной группировки, у которой изъяли схрон оружия и почти 6 миллионов долларов наличными. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.
Полицейская спецоперация с участием около 100 правоохранителей длилась двое суток. Проведено 16 обысков, задержаны три человека, которые подозреваются в торговле оружием и боеприпасами и отмывании денег,
Детали
По результатам полицейской спецоперации, в одном из гаражных кооперативов города полицейские управления КОРД заблокировали автомобиль "Toyota Highlander" и задержали фигурантов, причастных к указанным преступлений.
Сообщниками оказались трое жителей Днепра: организатор и двое исполнителей. В ходе обысков по местам проживания, в гаражах и в автомобилях "бизнесменов" следователи изъяли арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ: 21 пистолет, 7 пистолетов-пулеметов, 14 ружей, 5 винтовок, 10 автоматов Калашникова, около 25 тысяч патронов различного калибра и упаковки, 36 противотанковых гранатометов, 76 гранат, дымовые шашки и другие вещественные доказательства.
Кроме этого, у злоумышленников изъяты крупные суммы денег: 5,7 миллиона долларов, почти 50 тысяч евро, более 700 тысяч гривен, а также пять автомобилей премиум-класса.
Все участники организованной преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение оружия и боеприпасов), и избрана меры пресечения в виде содержания под стражей. Также начато уголовное производство по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
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В Днепре разоблачили организованную преступную группировку: торговали оружием и боеприпасами
Полиция Днепра разоблачила организованную преступную группировку, которая занималась незаконным оборотом оружия и отмыванием денег, изъяв оружие, боеприпасы и почти 6 миллионов долларов США во время двухдневной операции, в которой участвовали около 100 полицейских.
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