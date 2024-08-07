На Херсонщине оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на местных жителей: двое раненых
Киев • УНН
В Антоновке оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на местных жителей. Пострадали два человека: 46-летняя женщина получила травму живота, а 56-летний мужчина - ранение бедра и кисти. Оба доставлены в больницу.
В Антоновке из-за атаки вражеского беспилотника пострадали два человека. Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.
Детали
По данным ОВА, окупанты сбросили взрывчатку с дрона на местных жителей, которые находились на улице.
46-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение живота. У 56-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, ранение бедра и кисти
Бригада "скорой" доставила пострадавших в больницу для оказания медпомощи.
На Херсонщині росіяни не зупиняють атаки дронами: за добу загиблий та 11 поранених7 августа 2024, 08:58 • 33605 просмотров