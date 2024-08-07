В Херсонской области россияне не прекращают атаки дронами: за сутки погибший и 11 раненых

Российские войска ежедневно атакуют населенные пункты Херсонской области с беспилотников. За минувшие сутки в результате сброса взрывчатки с дронов 11 гражданских лиц получили ранения, один человек погиб, сообщили в Херсонской ОВА в среду, пишет УНН.

Ежедневно российские войска атакуют населенные пункты Херсонщины с беспилотников. Под вражескими ударами - гражданские жители области. Только за прошедшие сутки из-за сброса взрывчатки с дронов получили ранения одиннадцать человек, один человек погиб - сообщили в ОВА в Telegram.

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Кроме того ОВА сообщила об увеличении количества пострадавших из-за вражеских обстрелов региона накануне.

По данным ОВА, в больницу обратилась жительница Антоновки, которая попала под вражеский удар накануне. Вражеский снаряд "прилетел" в нескольких метрах от дома потерпевшей, из-за чего поврежден дом и газовая труба. Предварительно, 62-летняя женщина получила взрывную травму. Медики проводят дообследование и оказывают ей помощь.

Также, по данным ОВА, из-за вчерашнего российского обстрела Ивановки пострадала местная жительница. Бригада "скорой" доставила в больницу 69-летнюю женщину со взрывной травмой. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Более того, как указали в ОВА, за медицинской помощью обратилась женщина, которая несколько дней назад попала под удар российского дрона в Белозерке. У 50-летней местной жительницы диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь.