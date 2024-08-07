В Херсонской области россияне не прекращают атаки дронами: за сутки погибший и 11 раненых

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В DeepState прокомментировали ситуацию на фронте и в приграничных районах

В DeepState прокомментировали ситуацию на фронте и в приграничных районах

  •  104520 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

  •  68773 просмотра
ВМС: В Черном и Средиземном морях находятся вражеские ракетоносители

ВМС: В Черном и Средиземном морях находятся вражеские ракетоносители

  •  87155 просмотра
Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке может помешать заключению соглашения о перемирии в Газе

Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке может помешать заключению соглашения о перемирии в Газе

  •  94194 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

  •  93084 просмотра
публикации
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

  •  93084 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  128335 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  138591 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  180738 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  189367 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

  •  68388 просмотра
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

  •  63508 просмотра
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа 2024, 03:03  •  107590 просмотра
Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

5 августа 2024, 14:01  •  104784 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

5 августа 2024, 12:12  •  112500 просмотра
Актуальное
В Херсонской области россияне не прекращают атаки дронами: за сутки погибший и 11 раненых

В Херсонской области россияне не прекращают атаки дронами: за сутки погибший и 11 раненых

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 08:58  •  4689 просмотра

Read in English

Российские войска ежедневно атакуют населенные пункты Херсонской области с беспилотников. За минувшие сутки в результате сброса взрывчатки с дронов 11 гражданских лиц получили ранения, один человек погиб.

Российские войска ежедневно атакуют населенные пункты Херсонской области с беспилотников. За минувшие сутки в результате сброса взрывчатки с дронов 11 гражданских лиц получили ранения, один человек погиб, сообщили в Херсонской ОВА в среду, пишет УНН.

Ежедневно российские войска атакуют населенные пункты Херсонщины с беспилотников. Под вражескими ударами - гражданские жители области. Только за прошедшие сутки из-за сброса взрывчатки с дронов получили ранения одиннадцать человек, один человек погиб

- сообщили в ОВА в Telegram.

Дополнение

Кроме того ОВА сообщила об увеличении количества пострадавших из-за вражеских обстрелов региона накануне.

По данным ОВА, в больницу обратилась жительница Антоновки, которая попала под вражеский удар накануне. Вражеский снаряд "прилетел" в нескольких метрах от дома потерпевшей, из-за чего поврежден дом и газовая труба. Предварительно, 62-летняя женщина получила взрывную травму. Медики проводят дообследование и оказывают ей помощь.

Также, по данным ОВА, из-за вчерашнего российского обстрела Ивановки пострадала местная жительница. Бригада "скорой" доставила в больницу 69-летнюю женщину со взрывной травмой. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Более того, как указали в ОВА, за медицинской помощью обратилась женщина, которая несколько дней назад попала под удар российского дрона в Белозерке. У 50-летней местной жительницы диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон
Эксклюзив
В условиях тотальной зависимости Украины от внешнего финансирования игнорировать интересы рекомендации МВФ опасно - эксперт
  •  18149 просмотра

В условиях тотальной зависимости Украины от внешнего финансирования игнорировать интересы рекомендации МВФ опасно - эксперт

Эксклюзив
Правоохранители должны проверить, действовала ли глава АРМА Дума в интересах медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - юрист
  •  30366 просмотра

Правоохранители должны проверить, действовала ли глава АРМА Дума в интересах медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - юрист

Эксклюзив
Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп
  •  52851 просмотра

Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп

Эксклюзив
Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт
  •  51408 просмотра

Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт

Эксклюзив
"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины
  •  107267 просмотра

"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины

Эксклюзив
За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат
6 августа 2024, 08:53  •  109371 просмотра

За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат

Эксклюзив
Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт
6 августа 2024, 08:39  •  106569 просмотра

Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия
6 августа 2024, 08:20  •  100031 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия

Эксклюзив
Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп
6 августа 2024, 07:16  •  85936 просмотра

Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп

Эксклюзив
Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник
6 августа 2024, 06:43  •  100406 просмотра

Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник

Популярные

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

  •  93084 просмотра
Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке может помешать заключению соглашения о перемирии в Газе

Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке может помешать заключению соглашения о перемирии в Газе

  •  94194 просмотра
ВМС: В Черном и Средиземном морях находятся вражеские ракетоносители

ВМС: В Черном и Средиземном морях находятся вражеские ракетоносители

  •  87155 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

  •  68773 просмотра
В DeepState прокомментировали ситуацию на фронте и в приграничных районах

В DeepState прокомментировали ситуацию на фронте и в приграничных районах

  •  104520 просмотра

Публикации

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

  •  93084 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  128335 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  138591 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  180738 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  189367 просмотра

Война

Буданов: наступление россии затянулось, дальше оно пойдет на спад

Буданов: наступление россии затянулось, дальше оно пойдет на спад

  •  8864 просмотра
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

  •  13485 просмотра
В Херсонской области россияне не прекращают атаки дронами: за сутки погибший и 11 раненых

В Херсонской области россияне не прекращают атаки дронами: за сутки погибший и 11 раненых

  •  9396 просмотра
россияне утром обстреляли Донецкую область: 4 человека погибли, есть раненый

россияне утром обстреляли Донецкую область: 4 человека погибли, есть раненый

  •  9694 просмотра
США и Австралия призывают Китай повлиять на рф для завершения войны в Украине

США и Австралия призывают Китай повлиять на рф для завершения войны в Украине

  •  15924 просмотра

политика

Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

  •  13485 просмотра
США и Австралия призывают Китай повлиять на рф для завершения войны в Украине

США и Австралия призывают Китай повлиять на рф для завершения войны в Украине

  •  15924 просмотра
Правоохранители должны проверить, действовала ли глава АРМА Дума в интересах медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - юрист

Правоохранители должны проверить, действовала ли глава АРМА Дума в интересах медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - юрист
Эксклюзив

  •  30631 просмотра
Кандидат в вице-президенты США от Трампа заявил о необходимости продвигать "приемлемый мир" для Украины

Кандидат в вице-президенты США от Трампа заявил о необходимости продвигать "приемлемый мир" для Украины

  •  29769 просмотра
Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж

Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж

  •  26470 просмотра

Война

Буданов: наступление россии затянулось, дальше оно пойдет на спад

Буданов: наступление россии затянулось, дальше оно пойдет на спад

  •  8864 просмотра
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

  •  13485 просмотра
В Херсонской области россияне не прекращают атаки дронами: за сутки погибший и 11 раненых

В Херсонской области россияне не прекращают атаки дронами: за сутки погибший и 11 раненых

  •  9396 просмотра
россияне утром обстреляли Донецкую область: 4 человека погибли, есть раненый

россияне утром обстреляли Донецкую область: 4 человека погибли, есть раненый

  •  9694 просмотра
США и Австралия призывают Китай повлиять на рф для завершения войны в Украине

США и Австралия призывают Китай повлиять на рф для завершения войны в Украине

  •  15924 просмотра

политика

Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

  •  13485 просмотра
США и Австралия призывают Китай повлиять на рф для завершения войны в Украине

США и Австралия призывают Китай повлиять на рф для завершения войны в Украине

  •  15924 просмотра
Правоохранители должны проверить, действовала ли глава АРМА Дума в интересах медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - юрист

Правоохранители должны проверить, действовала ли глава АРМА Дума в интересах медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - юрист
Эксклюзив

  •  30631 просмотра
Кандидат в вице-президенты США от Трампа заявил о необходимости продвигать "приемлемый мир" для Украины

Кандидат в вице-президенты США от Трампа заявил о необходимости продвигать "приемлемый мир" для Украины

  •  29769 просмотра
Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж

Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж

  •  26470 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  108541 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  112638 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  126323 просмотра

Экономика

В условиях тотальной зависимости Украины от внешнего финансирования игнорировать интересы рекомендации МВФ опасно - эксперт

В условиях тотальной зависимости Украины от внешнего финансирования игнорировать интересы рекомендации МВФ опасно - эксперт
Эксклюзив

  •  18473 просмотра
Отключения света не прогнозируются, потребление стабильное - Укрэнерго

Отключения света не прогнозируются, потребление стабильное - Укрэнерго

  •  10609 просмотра
Эксперт назвала возможные последствия обвала азиатских фондовых рынков и спрогнозировала, что будет дальше

Эксперт назвала возможные последствия обвала азиатских фондовых рынков и спрогнозировала, что будет дальше

  •  12874 просмотра
Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт

Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт
Эксклюзив

  •  51415 просмотра
Цена биткоина выросла на 2%, но восстановление криптовалют замедляется

Цена биткоина выросла на 2%, но восстановление криптовалют замедляется

  •  15300 просмотра

Киев

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ сообщили об угрозе баллистики

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ сообщили об угрозе баллистики

  •  21177 просмотра
ДТП на бульваре Михновского усложнило движение в центр Киева

ДТП на бульваре Михновского усложнило движение в центр Киева

  •  16344 просмотра
Дожди с грозами и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди с грозами и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  20718 просмотра
На Киевщине работает ПВО: зафиксировано движение вражеских БпЛА

На Киевщине работает ПВО: зафиксировано движение вражеских БпЛА

  •  31726 просмотра
Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

  •  36672 просмотра