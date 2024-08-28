В Херсонской области ночью уничтожили "шахед", за сутки из-за атак рф 2 погибших, 14 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 18 населенных пунктов, попав в дома и АЗС. В результате вражеских атак погибли 2 человека, 14 получили ранения. ПВО ночью сбила один вражеский дрон. Об этом сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 14 - получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По данным Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новоалександровка, Томина Балка, Новодмитровка, Берислав, Милово, Дудчаны, Понятовка, Гавриловка, Змеевка, Никольское, Садовое, Кизомыс, Антоновка, Приднепровское, Тягинка, Ольговка, Тополиное и город Херсон.

российские военные, по его словам, попали в автозаправочную станцию; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 8 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку и частные и служебные автомобили.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 1 "Shahed-131/136" - сообщил Прокудин.

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