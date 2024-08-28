В Херсонской области ночью уничтожили "шахед", за сутки из-за атак рф 2 погибших, 14 раненых
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Херсонской области, повредив дома и инфраструктуру. В результате атак погибло 2 человека, 14 получили ранения. ПВО сбило один вражеский дрон.
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 18 населенных пунктов, попав в дома и АЗС. В результате вражеских атак погибли 2 человека, 14 получили ранения. ПВО ночью сбила один вражеский дрон. Об этом сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 14 - получили ранения
Детали
По данным Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новоалександровка, Томина Балка, Новодмитровка, Берислав, Милово, Дудчаны, Понятовка, Гавриловка, Змеевка, Никольское, Садовое, Кизомыс, Антоновка, Приднепровское, Тягинка, Ольговка, Тополиное и город Херсон.
российские военные, по его словам, попали в автозаправочную станцию; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 8 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку и частные и служебные автомобили.
Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 1 "Shahed-131/136"
Війська рф з дрона атакували автомобіль сільради на Херсонщині, поранено старосту27 августа 2024, 11:35 • 15819 просмотров