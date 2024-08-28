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На Херсонщині вночі знищили "шахед", за добу через атаки рф 2 загиблих, 14 поранених

Київ • УНН

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Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши будинки та інфраструктуру. Внаслідок атак загинуло 2 людини, 14 отримали поранення. ППО збило один ворожий дрон.

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 18 населених пунктів, поціливши у будинки та АЗС. Внаслідок ворожих атак загинуло 2 людини, 14 отримали поранення. ППО вночі збила один ворожий дрон. Про це повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 14 - дістали поранення

- написав Прокудін у Telegram.

Деталі

За даними Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новоолександрівка, Томина Балка, Новодмитрівка, Берислав, Милове, Дудчани, Понятівка, Гаврилівка, Зміївка, Микільське, Садове, Кізомис, Антонівка, Придніпровське, Тягинка, Ольгівка, Тополине та місто Херсон.

російські військові, за його словами, поцілили в автозаправну станцію; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 8 приватних будинків. Також окупанти пошкодили  господарчу споруду та приватні й службові автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 1 "Shahed-131/136"

- повідомив Прокудін.

Війська рф з дрона атакували автомобіль сільради на Херсонщині, поранено старосту27.08.24, 14:35 • 16955 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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