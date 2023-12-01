В Херсонской области на месте ночного "прилета" обнаружили погибшего, еще один человек ранен в своем доме

Из-за ночной атаки российских войск на Тягинку в Херсонской области в своих домах погиб мужчина и была ранена женщина, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В результате ночного российского обстрела Тягинки погиб мужчина - сообщил Прокудин в Telegram.

Детали

Спасатели при обследовании мест "прилетов", по словам главы ОВА, в одном из разрушенных домов обнаружили тело погибшего местного жителя.

"Также вражеским огнем ранена 81-летняя женщина, которая на момент атаки находилась в собственном доме. Сейчас пострадавшая находится в больнице. У нее диагностировали контузию и взрывную травму", - отметил глава ОВА.

Напомним

За минувшие сутки противник совершил 91 обстрел Херсонской области, выпустив 528 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них - 7 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов. Было известно, что из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 8 - получили ранения.