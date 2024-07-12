В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 10 человек, среди них полицейские, спасатель и волонтеры, сообщили в ГУНП в Херсонской области в пятницу, пишет УНН.

Детали

"За прошедшие сутки оккупанты нанесли целенаправленные удары по автомобилю с гуманитарной помощью, фермерскому хозяйству, где уничтожили 150 тонн зерна, дважды били по работникам ГСЧС, ранили одного спасателя и значительно повредили два пожарных автомобиля. Также среди раненых - двое полицейских, работник пресс-службы Херсонской ОВА и двое волонтеров", - сообщили в полиции в соцсетях.

Оккупанты атаковали FPV-дроном точку выдачи гумпомощи на Херсонщине: пострадали два волонтера