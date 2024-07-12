Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Херсонской области ранения получили 10 человек, в том числе полицейские, спасатель, волонтеры, а также было уничтожено 150 тонн зерна и гуманитарной помощи.
В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 10 человек, среди них полицейские, спасатель и волонтеры, сообщили в ГУНП в Херсонской области в пятницу, пишет УНН.
Детали
"За прошедшие сутки оккупанты нанесли целенаправленные удары по автомобилю с гуманитарной помощью, фермерскому хозяйству, где уничтожили 150 тонн зерна, дважды били по работникам ГСЧС, ранили одного спасателя и значительно повредили два пожарных автомобиля. Также среди раненых - двое полицейских, работник пресс-службы Херсонской ОВА и двое волонтеров", - сообщили в полиции в соцсетях.
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