На Херсонщине из-за обстрела рф обвалились железобетонная конструкция дома

В Херсонской области в результате очередного удара рф обвалилась железобетонная конструкция одного из домов, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Херсонщина: после обстрела в одном из жилых домов города обвалилась железобетонная конструкция. Спасатели прибыли на место и с помощью специнструмента демонтировали аварийное перекрытие - говорится в сообщении ГСЧС.

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Три человека получили ранения в результате российских авиаударов по Бериславу Херсонской области.

Кроме того, в селе Одрадокаменка российские войска атаковали двумя FPV-дронами автобус, который вез гуманитарную помощь.