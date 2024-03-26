На Херсонщине из-за обстрела рф обвалились железобетонная конструкция дома

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
beryslavБерислав
khersonХерсон
Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  107877 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  105582 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  138513 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  132348 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  178736 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166780 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155371 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216020 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181380 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176980 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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18 марта 2024, 18:47  •  518049 просмотра

На Херсонщине из-за обстрела рф обвалились железобетонная конструкция дома

В Херсонской области в жилом доме в результате российского обстрела обвалилась железобетонная конструкция.

Общество •   •  14289 просмотра
На Херсонщине из-за обстрела рф обвалились железобетонная конструкция дома

Юсов: операции ГУР на море - вопрос безопасности не только для Украины, но и для соседних стран

Операции украинской разведки на море, включая освобождение острова Змеиный и уничтожение российских кораблей, значительно уменьшили количество российских атак с моря и оттеснили вражеский флот, обеспечив безопасность не только для Украины, но и для соседних стран, таких как Молдова.

Война •   •  13216 просмотра
Юсов: операции ГУР на море - вопрос безопасности не только для Украины, но и для соседних стран

"Это уже хроническое": Подоляк ответил на новые заявления секретаря совбеза рф и главы фсб

Обвинения россии в причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" были опровергнуты советником Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком, который назвал их хронической ложью и коллективной неадекватностью.

Война •   •  14423 просмотра
"Это уже хроническое": Подоляк ответил на новые заявления секретаря совбеза рф и главы фсб

Нацгвардия стала незаменимой на передовой и в поддержании безопасности в тылу - Зеленский по случаю 10-й годовщины создания НГУ

Национальная гвардия Украины стала незаменимой на фронте и в поддержании безопасности, играя решающую роль в боях против россии, уничтожая вражескую технику и мины, защищая гражданское население.

Война •   •  11901 просмотра
Нацгвардия стала незаменимой на передовой и в поддержании безопасности в тылу - Зеленский по случаю 10-й годовщины создания НГУ

В результате атак рф на Берислав уже трое пострадавших - Херсонская ОВА

Три человека получили ранения в результате российских авиаударов по Бериславу Херсонской области.

Общество •   •  15691 просмотра
В результате атак рф на Берислав уже трое пострадавших - Херсонская ОВА

F-16 готовы в случае угрозы: в Польше отреагировали на пролет ракеты рф и демарш российского посла

В Польше отреагировали на то, что российская ракета нарушила польское воздушное пространство. В стране предупреждают, что истребители F-16 и системы противоракетной обороны Польши приведены в боевую готовность на случай дальнейших угроз, а также раскритиковали отказ российского посла объяснить "ракетный" инцидент.

Война •   •  13295 просмотра
F-16 готовы в случае угрозы: в Польше отреагировали на пролет ракеты рф и демарш российского посла

Удары по военным объектам будут продолжаться пока россияне не покинут Крым - Евлаш

Военно-воздушные силы Украины будут продолжать наносить удары по военным объектам в Крыму до тех пор, пока россияне не покинут полуостров и другие оккупированные территории Украины.

Война •   •  16305 просмотра
Удары по военным объектам будут продолжаться пока россияне не покинут Крым - Евлаш

Утренняя ракетная атака рф на Харьков: прокуратура сообщила, что есть пострадавший

64-летний гражданский мужчина получил острую реакцию на стресс после того, как российский ракетный удар повредил нежилое здание и многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе Харькова.

Война •   •  14165 просмотра
Утренняя ракетная атака рф на Харьков: прокуратура сообщила, что есть пострадавший

Израиль отзывает переговорную группу из Катара после того, как ХАМАС отклонил его последнее переговорное предложение

Израиль отзывает свою переговорную группу из Катара, заявив, что ХАМАС отклонил его последнее предложение освободить заложников и согласиться на перемирие и это свидетельствует о том, что ХАМАС не заинтересован в продолжении переговоров.

Новости Мира •   •  11866 просмотра
Израиль отзывает переговорную группу из Катара после того, как ХАМАС отклонил его последнее переговорное предложение

Шмыгаль обсудил с Кэмероном необходимую Украине помощь и конфискацию активов рф

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном усиление российских атак на Украину, помощь, в которой нуждается Киев, и конфискацию замороженных российских активов.

Война •   •  14459 просмотра
Шмыгаль обсудил с Кэмероном необходимую Украине помощь и конфискацию активов рф