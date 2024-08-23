В Херсонской области дрон рф атаковал автомобиль: пострадал мужчина
Киев • УНН
В Херсонской области российский дрон сбросил взрывчатку на автомобиль в Станиславе. 47-летний мужчина получил взрывную травму и контузию, ему оказали медицинскую помощь на месте.
В Херсонской области российский дрон сбросил взрывчатку на автомобиль в Станиславе. 47-летний мужчина получил ранения, сообщили в пятницу в Херсонской ОВА, пишет УНН.
В Станиславе из-за удара российского дрона пострадал человек. В результате сброса взрывчатки с БПЛА на автомобиль 47-летний мужчина получил взрывную травму и контузию
Бригада "скорой", которая прибыла на место происшествия, как указано, оказала мужчине медпомощь на месте.
Армія рф обстріляла зупинку на Херсонщині: постраждав чоловік23 августа 2024, 09:05 • 21625 просмотров