На Херсонщині дрон рф атакував автомобіль: постраждав чоловік
Київ • УНН
У Херсонській області російський дрон скинув вибухівку на автомобіль у Станіславі. 47-річний чоловік отримав вибухову травму та контузію, йому надали медичну допомогу на місці.
У Херсонській області російський дрон скинув вибухівку на автомобіль у Станіславі. 47-річний чоловік отримав поранення, повідомили у п'ятницю у Херсонській ОВА, пише УНН.
У Станіславі через удар російського дрона постраждала людина. Внаслідок скидання вибухівки з БПЛА на автомобіль 47-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію
Бригада "швидкої", яка прибула на місце події, як вказано, надала чоловіку меддопомогу на місці.
Армія рф обстріляла зупинку на Херсонщині: постраждав чоловік23.08.24, 12:05 • 25640 переглядiв