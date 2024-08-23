На Херсонщині дрон рф атакував автомобіль: постраждав чоловік

У Херсонській області російський дрон скинув вибухівку на автомобіль у Станіславі. 47-річний чоловік отримав поранення, повідомили у п'ятницю у Херсонській ОВА, пише УНН.

У Станіславі через удар російського дрона постраждала людина. Внаслідок скидання вибухівки з БПЛА на автомобіль 47-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію