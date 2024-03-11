На Херсонщине 24-летний мужчина подорвался на российской мине

На Херсонщине на российской мине подорвался 24-летний мужчина. Сейчас медики пытаются спасти ему жизнь. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что происшествие случилось вблизи села Андреевка Калиновской общины. 24-летний мужчина наткнулся на мину в поле.

В результате детонации он получил тяжелые ранения: взрывную травму, травматическую ампутацию руки и ноги, ранения шеи, туловища - объяснили в ведомстве.

В ОВА, добавили, что сейчас медики борются за жизнь пострадавшего на операционном столе.

Напомним

В селе Миролюбовка Херсонской области 60-летний мужчина на тракторе подорвался на российской мине, получил ранения и был доставлен в больницу.