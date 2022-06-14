В Херсонской области ВСУ "приземлили" российский вертолет – ОК "Юг"

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"В районе Николаевки на Херсонщине из переносного зенитно-ракетного комплекса заземлен один вражеский вертолет без возможностей повторного использования", – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня над Золочевом Львовской области сбили вражескую ракету.

По предварительным данным, сегодня ПВО сработало также по нескольким российским ракетам над Тернопольской областью и по одной над Хмельницкой.