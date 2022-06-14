По предварительным данным, сегодня ПВО сработало также по нескольким российским ракетам над Тернопольской областью и по одной над Хмельницкой.
В Херсонской области ВСУ "приземлили" российский вертолет – ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Херсонской области укаинские военные из переносного зенитно-ракетного комплекса сбили российский вертолет. Об этом сообщило оперативное командование "Юг", информирует УНН.
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"В районе Николаевки на Херсонщине из переносного зенитно-ракетного комплекса заземлен один вражеский вертолет без возможностей повторного использования", – говорится в сообщении.
Напомним
Сегодня над Золочевом Львовской области сбили вражескую ракету.