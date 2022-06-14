За попередніми даними, сьогодні ППО також спрацювала по кількох російських ракетах над Тернопільщиною та по одній над Хмельниччиною.
На Херсонщині ЗСУ "приземлили" російський гвинтокрил – ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. На Херсонщині укаїнські військові з переносного зенітно-ракетного комплексу збили російський гвинтокрил. Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.
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"В районі Миколаївки на Херсонщині з переносного зенітно-ракетного комплексу заземлено один ворожий гвинтокрил без можливостей повторного використання", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Сьогодні над Золочевом Львівської області збили ворожу ракету.