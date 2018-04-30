В Херсонской области нашли мертвым начальника райотдела полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Полиция Херсонщины устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции. Чиновника у него дома обнаружил мертвым один из коллег, сообщает УНН со ссылкой на сайт полиции Херсонщины.
“Полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции. Чиновника у него дома обнаружил мертвым один из коллег”, — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой “самоубийство”) УК Украины.
Проводится служебное расследование и необходимые следственные действия.
Напомним, внутренняя безопасность полиции, при поддержке руководства НПУ, совместно с военной прокуратурой установила обстоятельства загадочной смерти полицейского Кировоградщины.