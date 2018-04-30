В Херсонской области нашли мертвым начальника райотдела полиции

“Полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции. Чиновника у него дома обнаружил мертвым один из коллег”, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой “самоубийство”) УК Украины.

Проводится служебное расследование и необходимые следственные действия.

Напомним, внутренняя безопасность полиции, при поддержке руководства НПУ, совместно с военной прокуратурой установила обстоятельства загадочной смерти полицейского Кировоградщины.