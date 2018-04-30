На Херсонщині знайшли мертвим начальника райвідділу поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Поліція Херсонщини встановлює обставини смерті керівника одного із районних підрозділів поліції. Посадовця у нього вдома виявив мертвим один з колег, повідомляє УНН з посиланням на сайт поліції Херсонщини.
“Поліція встановлює обставини смерті керівника одного із районних підрозділів поліції. Посадовця у нього вдома виявив мертвим один з колег”, — йдеться у повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою “самогубство”) КК України.
Проводиться службове розслідування та необхідні слідчі дії.
Нагадаємо, внутрішня безпека поліції, за підтримки керівництва НПУ, спільно з військовою прокуратурою встановила обставини загадкової смерті поліцейського Кіровоградщини.