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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Херсонщині знайшли мертвим начальника райвідділу поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Поліція Херсонщини встановлює обставини смерті керівника одного із районних підрозділів поліції. Посадовця у нього вдома виявив мертвим один з колег, повідомляє УНН з посиланням на сайт поліції Херсонщини.

На Херсонщині знайшли мертвим начальника райвідділу поліції

“Поліція встановлює обставини смерті керівника одного із районних підрозділів поліції. Посадовця у нього вдома виявив мертвим один з колег”, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою “самогубство”) КК України.

Проводиться службове розслідування та необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, внутрішня безпека поліції, за підтримки керівництва НПУ, спільно з військовою прокуратурою встановила обставини загадкової смерті поліцейського Кіровоградщини.

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