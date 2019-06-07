В Херсонской области изнасиловали малолетнюю девочку

В Херсонской области в пгт. Архангельское местный житель изнасиловал дочь своего знакомого, у которого жил.

Это произошло на берегу реки. Пострадавшая 2012 рождения.

Начато расследование по ч. 4 ст. 152 УК Украины. Подозреваемый в изнасиловании имеет судимость за кражи.

Как сообщал УНН, на Житомирщине изнасилована 3-летнюю девочку.

Напомним, в Николаевской области изнасиловали 7-классница.