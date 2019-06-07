В Херсонской области изнасиловали малолетнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Херсонской области в пгт. Архангельское местный житель на берегу реке изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
В Херсонской области в пгт. Архангельское местный житель изнасиловал дочь своего знакомого, у которого жил.
Это произошло на берегу реки. Пострадавшая 2012 рождения.
Начато расследование по ч. 4 ст. 152 УК Украины. Подозреваемый в изнасиловании имеет судимость за кражи.
Как сообщал УНН, на Житомирщине изнасилована 3-летнюю девочку.
Напомним, в Николаевской области изнасиловали 7-классница.