На Херсонщині зґвалтували малолітню дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Херсонській області у смт. Архангельське місцевий житель на березі річці зґвалтував неповнолітню дівчинку. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
У Херсонській області у смт. Архангельське місцевий мешканець зґвалтував доньку свого знайомого, у якого мешкав.
Це сталося на березі річки. Постраждала 2012 року народження.
Розпочато розслідування за ч. 4 ст. 152 КК України. Підозрюваний у зґвалтуванні має судимість за крадіжки.
Як повідомляв УНН, на Житомирщині зґвалтовано 3-річну дівчинку.
Нагадаємо, у Миколаївській області зґвалтували 7-класницю.