В Херсонской области задержали таможенника, который брал взятку в российских рублях
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Военная прокуратура разоблачила во взяточничестве главного государственного инспектора Херсонской таможни ГФС в Херсонской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.
Во время досудебного расследования установлено, что главный государственный инспектор на контрольном пункте въезда-выезда “Чаплинка” требовал и получил от гражданина 15 тыс. российских рублей.
Деньги таможенник получил за перевозку без декларирования российской валюты в сумме 70 тыс. рублей и беспрепятственный ввоз из временно оккупированной территории АР Крым на материковую территорию Украины ценного имущества.
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После получения взятки нечистого на руку таможенника задержали правоохранители.
“Теперь военной прокуратурой Херсонского гарнизона указанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве поручено группе следователей ГУ СБ Украины в АР Крым”, – говорится в сообщении.
Напомним, за получение взятки взят под стражу помощник судьи Хозяйственного суда Черновицкой области.