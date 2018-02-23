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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61339 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74056 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76883 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106723 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104488 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Херсонской области задержали таможенника, который брал взятку в российских рублях

В Херсонской области задержали таможенника, который брал взятку в российских рублях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Военная прокуратура разоблачила во взяточничестве главного государственного инспектора Херсонской таможни ГФС в Херсонской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что главный государственный инспектор на контрольном пункте въезда-выезда “Чаплинка” требовал и получил от гражданина 15 тыс. российских рублей.

Деньги таможенник получил за перевозку без декларирования российской валюты в сумме 70 тыс. рублей и беспрепятственный ввоз из временно оккупированной территории АР Крым на материковую территорию Украины ценного имущества.

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После получения взятки нечистого на руку таможенника задержали правоохранители.

“Теперь военной прокуратурой Херсонского гарнизона указанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве поручено группе следователей ГУ СБ Украины в АР Крым”, – говорится в сообщении.

Напомним, за получение взятки взят под стражу помощник судьи Хозяйственного суда Черновицкой области.

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