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На Херсонщині затримали митника, який брав хабар в російських рублях

На Херсонщині затримали митника, який брав хабар в російських рублях

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Військова прокуратура викрила у хабарництві головного державного інспектора Херсонської митниці ДФС в Херсонській області. Про це УНН повідомили у прес-службі Військової прокуратури Південного регіону України.

Під час досудового розслідування встановлено, що головний державний інспектор, на контрольному пункті в’їзду-виїзду “Чаплинка” вимагав та отримав від громадянина 15 тис. російських рублів.

Гроші митник отримав за перевезення без декларування російської валюти в сумі 70 тис. рублів та безперешкодне ввезення з тимчасово окупованій території АР Крим на материкову територію України цінного майна.

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Після отримання хабара нечистого на руку митника затримали.

“Тепер військовою прокуратурою Херсонського гарнізону зазначеній особі планується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України і готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих ГУ СБ України в АР Крим”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за отримання хабара взято під варту помічника судді Господарського суду Чернівецької області.

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