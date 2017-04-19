В Херсонской области задержали браконьеров с уловом на 2,4 млн грн

Так, вчера, оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления и пограничники от отдела “Геническ” при осмотре рыболовецкого судна, вернувшегося с промысла из акватории Азовского моря, на борту обнаружившие орудия лова типа “драга” и значительное количество рыбы бычка, обратили внимание, что возможно рыба не подпадает под промышленный лов. Как результат, во время перегрузки и оценки вылова, представители Генического территориального отдела рыбоохраны установили, что более 80% рыбы не подлежит промыслу.

“В целом судокоманда осуществила вылов более 21 тонны рыбы бычка на общую сумму ущерба 2,4 миллиона гривен”, — говорится в сообщении.

По данному факту пограничники направили сообщение в Национальной полиции об обнаружении уголовного преступления по ч.1 ст. 249 УК Украины (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

Напомним, с 1 апреля, в Украине стартовал нерестовый запрет на лов рыбы.