В Херсонской области задержали браконьеров с уловом на 2,4 млн грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25999 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89970 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146010 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112733 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114092 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111008 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103155 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103274 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151128 просмотра

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ХЕРСОН-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В акватории Азовского моря пограничники задержали рыболовецкое судно с большим количеством незаконно выловленной рыбы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Бердянского пограничного отряда.

Так, вчера, оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления и пограничники от отдела “Геническ” при осмотре рыболовецкого судна, вернувшегося с промысла из акватории Азовского моря, на борту обнаружившие орудия лова типа “драга” и значительное количество рыбы бычка, обратили внимание, что возможно рыба не подпадает под промышленный лов. Как результат, во время перегрузки и оценки вылова, представители Генического территориального отдела рыбоохраны установили, что более 80% рыбы не подлежит промыслу.

“В целом судокоманда осуществила вылов более 21 тонны рыбы бычка на общую сумму ущерба 2,4 миллиона гривен”, — говорится в сообщении.

По данному факту пограничники направили сообщение в Национальной полиции об обнаружении уголовного преступления по ч.1 ст. 249 УК Украины (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

Напомним, с 1 апреля, в Украине стартовал нерестовый запрет на лов рыбы.

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