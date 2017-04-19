На Херсонщині затримали браконьєрів з виловом на 2,4 млн грн

Так, учора, оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління та прикордонники від відділу “Генічеськ” під час огляду риболовецького судна, що повернулося із промислу з акваторії Азовського моря, на борту виявили знаряддя лову типу “драга” та значну кількість риби бичка, та звернули увагу, що можливо риба не підпадає під промисловий вилов. Як результат, під час перевантаження та оцінки вилову, представники Генічеського територіального відділу рибоохорони встановили, що більше 80% риби не підлягає промислу.

“Загалом судокоманда здійснила вилов більше 21 тонни риби бичка на загальну суму збитку 2,4 мільйона гривень”, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом прикордонники направили повідомлення до Національної поліції про виявлення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 249 КК України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Нагадаємо, з 1 квітня, в Україні стартувала нерестова заборона на вилов риби.