На Херсонщине зафиксировали 71 случай коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. На Херсонщине за 19 сентября зафиксировано 71 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1309 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 453 ПЦР-исследования, 85 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 513 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 71 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых 39 женщин и 32 мужчины. Среди них 5 детей и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “57 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек”.
За сутки умерли два человека, 67 и 65 лет, жители Херсонского района. Имели пневмонию и Covid-19.
Также в области только 6 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 39 940 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 36 507 человек победили недуг;
— 2124 человека инфицированы COVID-19;
— 1309 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 348 381 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 875 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.