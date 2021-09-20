На Херсонщині зафіксували 71 випадок коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. На Херсонщині за 19 вересня зафіксовано 71 новий лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 309 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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"За останню добу проведено 453 ПЛР-дослідження, 85 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 513 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 71 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з яких 39 жінок та 32 чоловіки. Серед них 5 дітей та 1 медичний працівник", - йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "57 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 14 осіб".
За добу померли два чоловіки, 67 та 65 років, жителі Херсонського району. Мали пневмонію та Covid-19.
Також в області лише 6 одужань.
"Тож наразі в області 39 940 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 36 507 людей побороли недуг;
- 2 124 людини інфіковані COVID-19;
- 1 309 людей померли", - резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 348 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 875 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.