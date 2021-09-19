В Україні за добу виявили 3 983 нових випадки коронавірусу

Цитата
"За добу 18 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3983 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 422, медпрацівників – 52)", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано – 1 767 осіб;
◾️ летальних випадків – 46;
◾️ одужало – 546 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 23 176 осіб,
◾️ методом ІФА – 3 982 особи,
◾️ експрес-тестами – 27 526 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 348 381 особа;
◾️ одужало – 2 230 852 особи;
◾️ летальних випадків – 54 875;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 471 387.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набудуть чинності за тиждень - 20 вересня. Очікується, що Україну переведуть у "жовту" зону. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати будуть двох видів - "жовті" та "зелені".