В Україні за добу виявили 3 983 нових випадки коронавірусу

КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,348 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 вересня, - майже 4 тисячі, що менше показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 1,7 тисячі осіб, що на рівні попередньої доби. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.