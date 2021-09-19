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В Украине за сутки обнаружили 3 983 новых случая коронавируса

В Украине за сутки обнаружили 3 983 новых случая коронавируса

Киев  •  УНН

 • 20839 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 234,8 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 сентября, — почти 4 тысячи, что меньше показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 1,7 тысячи человек, что на уровне предыдущих суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата

“За сутки 18 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3983 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 422, медработников — 52)”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализированы — 1767 человек;
◾️ летальных случаев — 46;
◾️ выздоровели — 546 человек.

За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР — 23176 человек,
◾️ методом ИФА — 3982 лица,
◾️ экспресс-тестами — 27526 человек.

За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 2348381 человек;
◾️ выздоровели — 2230852 лица;
◾️ летальных случаев — 54 875;
◾️ проведения ПЦР-тестов — 12471387.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Все области сейчас находятся в “зеленой” зоне.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступят в силу через неделю — 20 сентября. Ожидается, что Украину переведут в “желтую” зону. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения “желтой” и “красной” зон. Сертификаты будут двух видов — “желтые” и “зеленые”.

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