В Украине за сутки обнаружили 3 983 новых случая коронавируса

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 234,8 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 сентября, — почти 4 тысячи, что меньше показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 1,7 тысячи человек, что на уровне предыдущих суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.