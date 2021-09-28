На Херсонщине зафиксировали 348 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. На Херсонщине за 28 сентября зафиксирован 348 новых случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1354 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1289 ПЦР-исследований, 78 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1361 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 348 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 228 женщин и 120 мужчин. Среди них 33 ребенка и 7 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное 290 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 58 человек“.
Отмечается, что за сутки умерли пять человек, когда выздоровели 46 человек.
“Поэтому сейчас в области 41 808 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 37 168 человек победили недуг;
— 3286 человек инфицированы COVID-19;
— 1354 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 401 956 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 863 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.