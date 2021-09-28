На Херсонщині зафіксували 348 нових випадків коронавірусу за добу

Цитата

“За останню добу проведено 1289 ПЛР-досліджень, 78 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1361 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 348 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 228 жінок та 120 чоловіків. Серед них 33 дитини та 7 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: 290 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 58 осіб“.

Зазначається, що за добу померли п’ять осіб, коли одужало 46 людей.

“Тож наразі в області 41 808 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 37 168 людей побороли недуг;

— 3 286 людей інфіковані COVID-19;

— 1 354 людини померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 401 956 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 55 863 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.