В Херсонской области зафиксировали 330 новых случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. На Херсонщине за 23 сентября зафиксировано 330 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1316 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1186 ПЦР-исследований, 386 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 916 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 330 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 198 женщин и 132 мужчины ”, - говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 273 человека находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 57 человек.
Выздоровели 67 человек.
“Поэтому сейчас в области 40 901 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирус.
Из них
−36909 человек побороли недугов;
−2669 человек инфицированы COVID-19;
−1323 человека умерли ”, - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2370425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 056 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.