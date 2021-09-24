На Херсонщині зафіксували 330 нових випадків коронавірусу за добу

Цитата

“За останню добу проведено 1186 ПЛР-досліджень, 386 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 916 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 330 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 198 жінок та 132 чоловіки”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 273 особи перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 57 осіб.

Одужало 67 людей.

“Тож наразі в області 40 901 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус.

З них:

—36 909 людей побороли недуг;

—2 669 людей інфіковані COVID-19;

—1 323 людини померли", — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 370 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 55 056 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.