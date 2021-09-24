На Херсонщині зафіксували 330 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. На Херсонщині за 23 вересня зафіксовано 330 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 316 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 1186 ПЛР-досліджень, 386 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 916 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 330 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 198 жінок та 132 чоловіки”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 273 особи перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 57 осіб.
Одужало 67 людей.
“Тож наразі в області 40 901 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус.
З них:
—36 909 людей побороли недуг;
—2 669 людей інфіковані COVID-19;
—1 323 людини померли", — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 370 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 55 056 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.