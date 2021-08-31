На Херсонщине зафиксировали 120 новых случаев коронавируса в сутки

Цитата
“За последние сутки проведено 740 ПЦР-исследований, 338 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 949 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 120 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 67 женщин и 53 мужчины. Среди них 5 детей и 1 медицинский работник”, - говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “101 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 19 человек ”.
Добавляется, что за сутки выздоровели 4 человека.
“Поэтому сейчас в области 37 978 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Из них
— 35 415 человек победили недугов;
— 1318 человек инфицированы COVID-19;
— 1245 человек умерли ”, - говорится в сообщении.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 286 296 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 789 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.