На Херсонщині зафіксували 120 нових випадків коронавірусу за добу

Цитата

“За останню добу проведено 740 ПЛР-досліджень, 338 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 949 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 120 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 67 жінок та 53 чоловіки. Серед них 5 дітей і 1 медичний працівник”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “101 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 19 осіб”.

Додається, що за добу одужали 4 людини.

“Тож наразі в області 37 978 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них:

— 35 415 людей побороли недуг;

— 1318 людей інфіковані COVID-19;

— 1 245 людей померли”, — йдеться у повідомленні.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 286 296 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 789 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.