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В Херсонской области зафиксировано 72 случая заболевания COVID-19

В Херсонской области зафиксировано 72 случая заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13778 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Херсонской области по состоянию на вечер 21 апреля зафиксировано 72 случая заболевания COVID-19, 10 человек выздоровели и 1 человек умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

"По состоянию на 21 апреля за все время борьбы с распространением коронавируса в Херсонской области уже зафиксировано 72 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из которых: 1 летальный случай в Алешковском районе, и 10 человек полностью выздоровели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 человека выздоровели в течение последних суток. Все находились на самоизоляции под постоянным медико-санитарным надзором. Они контактировали с ранее обнвруженными больными COVID-19.

Так, 2 человека из Алешковского района, 1 из которых медицинский работник и 2 человека из Херсона, среди которых 1 ребенок.

В течение последних суток обнаружено 2 новых случая в городе Херсон:

- женщина 66 лет;

- мужчина 75 лет.

Сообщается, что больные уже находились в стационарах медицинских учреждений Херсонской области с диагнозом пневмония. Их было дополнительно обследовано методом ПЦР, благодаря чему и удалось обнаружить коронавирус. Сейчас состояние пациентов тяжелое. Они были госпитализированы в Херсонскую областную инфекционную больницу. Они получают кислород, в подключении к аппарату ИВЛ не нуждаются.

Сейчас устанавливается круг контактных лиц и медицинских работников для проведения ПЦР исследований.

"В области в наличии 5568 тест-систем для проведения первого и второго этапов ПЦР для обнаружения острой респираторной болезни COVID-19", - добавляется в сообщении.

За прошедшие сутки поступило:
- 2648 респираторов и медицинских масок;
- 286 медицинских халатов;
- 8000 медицинских перчаток;
- 1051 защитных очков;
- 70 литров дезинфицирующих средств.

Напомним, в Херсонской области четыре населенных пункта закрыли на карантин.

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