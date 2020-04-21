В Херсонской области зафиксировано 72 случая заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Херсонской области по состоянию на вечер 21 апреля зафиксировано 72 случая заболевания COVID-19, 10 человек выздоровели и 1 человек умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
"По состоянию на 21 апреля за все время борьбы с распространением коронавируса в Херсонской области уже зафиксировано 72 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из которых: 1 летальный случай в Алешковском районе, и 10 человек полностью выздоровели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 4 человека выздоровели в течение последних суток. Все находились на самоизоляции под постоянным медико-санитарным надзором. Они контактировали с ранее обнвруженными больными COVID-19.
Так, 2 человека из Алешковского района, 1 из которых медицинский работник и 2 человека из Херсона, среди которых 1 ребенок.
В течение последних суток обнаружено 2 новых случая в городе Херсон:
- женщина 66 лет;
- мужчина 75 лет.
Сообщается, что больные уже находились в стационарах медицинских учреждений Херсонской области с диагнозом пневмония. Их было дополнительно обследовано методом ПЦР, благодаря чему и удалось обнаружить коронавирус. Сейчас состояние пациентов тяжелое. Они были госпитализированы в Херсонскую областную инфекционную больницу. Они получают кислород, в подключении к аппарату ИВЛ не нуждаются.
Сейчас устанавливается круг контактных лиц и медицинских работников для проведения ПЦР исследований.
"В области в наличии 5568 тест-систем для проведения первого и второго этапов ПЦР для обнаружения острой респираторной болезни COVID-19", - добавляется в сообщении.
За прошедшие сутки поступило:
- 2648 респираторов и медицинских масок;
- 286 медицинских халатов;
- 8000 медицинских перчаток;
- 1051 защитных очков;
- 70 литров дезинфицирующих средств.
Напомним, в Херсонской области четыре населенных пункта закрыли на карантин.