На Херсонщині чотири населені пункти закрили на карантин

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про закриття міст Олешки та Генічеськ, а також селищ Малі Копані і Ліві Солонці. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.

У вказаних населених пунктах вирішено ввести додаткові обмежувальні заходи з недопущення поширення коронавірусної хвороби, адже саме там зафіксовано збільшення кількості хворих на коронавірус.

Починаючи з 13:00 18 квітня і до 06:00 21 квітня міста Олешки та Генічеськ, а також села Малі Копані і Ліві Солнці будуть закриті на в’їзд-виїзд, там будуть проводитись дезинфікуючі заходи, для зупинки розповсюдження коронавірусу.

В місті Олешки буде встановлено 5 карантинних блокпостів, 2 пости в селі Малі Копані, 1 в селі Ліві Солонці та 2 в місті Генічеськ.

Поліція контролюватиме дотримання громадянами карантинних заходів, шляхом цілодобового патрулювання.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині закрили населений пункт через спалах COVID-19 в двох сім’ях.

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