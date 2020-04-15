На Херсонщині закрили населений пункт через спалах COVID-19 в двох сім’ях

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Херсонській області у зв'язку зі спалахом коронавірусу закрили село Ліві Солонці Олешковского району. Там виявили одразу 7 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомив керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови Херсонської облдержадміністрації Вадим Чабан, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.