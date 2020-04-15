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На Херсонщині закрили населений пункт через спалах COVID-19 в двох сім’ях

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Херсонській області у зв'язку зі спалахом коронавірусу закрили село Ліві Солонці Олешковского району. Там виявили одразу 7 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомив керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови Херсонської облдержадміністрації Вадим Чабан, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.

"У зв’язку зі спалахом захворювання у селі Ліві Солонці Олешківського району було прийнято рішення щодо обмеження пересування населеним пунктом з метою недопущення поширення коронавірусної хвороби та перевірки епідоточення", - повідомив Чабан.

Він зазначив, що вчора у селі Ліві Солонці було виявлено 7 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це дві родини – з 5 та 2 осіб. Усі вони раніше контактували з хворими на COVID-19.

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Так, сьогодні з 06:00 до 08:00 у населеному пункті були перекриті всі польові дороги. Залишили лише один виїзд на автошлях Р-57, де встановлено карантинний пост. Патрульна поліція та ДСНС проводять температурний скринінг усім, хто заїжджає у Ліві Солонці.

У населеному пункті ДСНС вже почала санітарну обробку вулиць та громадських місць за рахунок бюджету міста Олешки. Для того щоб виявити епідоточення, працюватимуть мобільні бригади.

Також сьогодні буде взято проби на коронавірус в осіб, які контактували із хворими. Їх передадуть на ПЛР-тестування у Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ.

"В залежності від того, як швидко ми зможемо реагувати на перебіг захворювання – відправляти на самоізоляцію людей або госпіталізувати, – так швидко ми і зможемо зняти додаткові обмеження у селі. Відкрити населений пункт ми плануємо лише після того, як буде отримана вся інформація стосовно коронавірусу у Лівих Солонцях", - наголосив Чабан.

Нагадаємо, що в Україні на 9 годину 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу наблизився до 400 випадків, одне з найвищих значень. Водночас, кількість померлих від коронавірусної інфекції в країні досягла 108 осіб, при цьому одужали 143 людини.

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