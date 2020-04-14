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На Херсонщині за останню добу зафіксовано три нових випадки COVID-19

Київ • УНН

 • 14770 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Херсонській області протягом останньої доби зафіксовано три нових випадки COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.

"3 нових випадки виявлено та зафіксовано протягом останньої доби. Це 2 особи з Олешківського району, які контактували із раніше захворілим на COVID-19 чоловіком, членом їх родини: жінка, 32 роки та маленька дитина, якій 24 квітня виповниться лише 1 рік. Наразі вони знаходяться на самоізоляції. За ними встановлено щоденний медико-санітарний нагляд. Їхній стан задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що жінка, 44 роки, з села Чорнобаївка Білозерського району, яка нещодавно повернулася з Києва, госпіталізована до обласної інфекційної лікарні.

"Стан її стабільно важкий, вона отримує кисень. Підключення до апаратів ШВЛ – не потребує", - зазначається в повідомленні.

Наразі встановлюється коло контактних осіб для проведення ПЛР досліджень.

Загалом на Херсонщині зафіксовано 34 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 1 з них – летальний, а також 1 хвора - одужала.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 3372 випадки, з них 98 летальні.

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