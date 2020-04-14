В Херсонской области за последние сутки зафиксировано три новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано три новых случая COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
"3 новых случая обнаружено и зафиксировано за последние сутки. Это 2 человека из Алешковского района, контактировавших с ранее заболевшим COVID-19 мужчиной, членом их семьи: женщина, 32 года и маленький ребенок, которому 24 апреля исполнится только 1 год. Сейчас они находятся на самоизоляции. За ними установлен ежедневный медико-санитарный надзор. Их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что женщина, 44 года, из села Чернобаевка Белозерского района, которая недавно вернулась из Киева, госпитализирована в областную инфекционную больницу.
"Состояние ее стабильно тяжелое, она получает кислород. Подключение к аппаратам ИВЛ - не требуется", - отмечается в сообщении.
Сейчас устанавливается круг контактных лиц для проведения ПЦР исследований.
Всего в Херсонской области зафиксировано 34 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 1 из них - летальный, а также 1 больная - выздоровела.
Напомним, в Украине зафиксировано 3372 случая, из них 98 летальных.