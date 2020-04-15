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В Херсонской области закрыли населенный пункт из-за вспышки COVID-19 в двух семьях

В Херсонской области закрыли населенный пункт из-за вспышки COVID-19 в двух семьях

Киев  •  УНН

 • 23798 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Херсонской области в связи со вспышкой коронавируса закрыли село Левые Солонцы Олешковского района. Там обнаружили сразу 7 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Вадим Чабан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"В связи со вспышкой заболевания в селе Левые Солонцы Алешковского района было принято решение об ограничении передвижения населенным пунктом с целью недопущения распространения коронавирусной болезни и проверки эпидокружении", - сообщил Чабан.

Он отметил, что вчера в селе Левые Солонцы было обнаружили 7 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Это две семьи - из 5 и 2 человек. Все они ранее контактировали с больными COVID-19.

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Так, сегодня с 06:00 до 08:00 в населенном пункте были перекрыты все полевые дороги. Оставили только один выезд на автодорогу Р-57, где установлен карантинный пост. Патрульная полиция и ГСЧС проводят температурный скрининг всем, кто заезжает в Левые Солонцы.

В населенном пункте ГСЧС уже начала санитарную обработку улиц и общественных мест за счет бюджета города Алешки. Для того чтобы обнаружить эпидокружение, будут работать мобильные бригады.

Также сегодня будут взяты пробы на коронавирус у лиц, контактировавших с больными. Их передадут на ПЦР-тестирование в Херсонский областной лабораторный центр Минздрав.

"В зависимости от того, как быстро мы сможем реагировать на течение заболевания - отправлять на самоизоляцию людей или госпитализировать, - так быстро мы и сможем снять дополнительные ограничения в деревне. Открыть населенный пункт мы планируем только после того, как будет получена вся информация о коронавирусе в Левых Солонцах", - отметил Чабан.

Напомним, что в Украине на 9 часов 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаям, одно из самых высоких значений. В то же время, количество умерших от коронавирусной инфекции в стране достигло 108 человек, при этом выздоровели 143 человека.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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