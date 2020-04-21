На Херсонщині зафіксовано 72 випадки захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Херсонщині станом на вечір 21 квітня зафіксовано 72 випадки захворювання на COVID-19, 10 людей одужали та 1 людина померла. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.
"Станом на 21 квітня за весь час боротьби з поширенням коронавірусу в Херсонській області вже зафіксовано 72 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. З яких: 1 летальний випадок в Олешківському районі, і 10 людей повністю одужали", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що 4 особи одужали протягом останньої доби. Всі перебували на самоізоляції під постійним медико-санітарним наглядом. Вони контактували із раніше виявленими хворими на COVID-19.
Так, 2 особи з Олешківського району, 1 з яких медичний працівник та 2 особи з Херсону, серед яких 1 дитина.
Впродовж останньої доби виявлено 2 нових випадки у місті Херсон:
- жінка 66 років;
- чоловік 75 років.
Повідомляється, що хворі вже перебували у стаціонарах медичних закладів Херсонщини з діагнозом пневмонія. Їх було додатково обстежено методом ПЛР, завдяки чому і вдалось виявити коронавірус. Зараз стан пацієнтів важкий. Їх було госпіталізовано до Херсонської обласної інфекційної лікарні. Вони отримують кисень, підключення до апарату ШВЛ не потребують.
Наразі встановлюється коло контактних осіб та медичних працівників для проведення ПЛР досліджень.
"В області у наявності 5 568 тест-систем для проведення першого та другого етапів ПЛР для виявлення гострої респіраторної хвороби COVID-19", - додається у повідомленні.
Протягом минулої доби надійшло:
- 2 648 респіраторів та медичних масок;
- 286 медичних халатів;
- 8 000 медичних рукавичок;
- 1 051 захисні окуляри;
- 70 літрів дезінфікуючих засобів.
Нагадаємо, на Херсонщині чотири населені пункти закрили на карантин.