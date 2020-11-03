В Херсонской области за сутки от COVID-19 умерли одиннадцать человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Херсонской области за последние сутки проведено более двух тысяч исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 154 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек. Об этом в своем Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1232 ПЦР-исследования и 1089 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 154 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из которых 8 детей и 14 медицинских работников”, — написал Гусев.
По его словам, состояние больных удовлетворительное, 125 человек находится на самоизоляции.
“В медицинские учреждения с состоянием средней тяжести госпитализированы 29 человек. Умерли 7 человек, жители г. Херсон; 3 человека, жители Каховского района; 1 житель Алешковского района. 10 человек имели заболевания пневмонией и COVID-19. Житель Каховского района имел заболевания сахарным диабетом, пневмонию и COVID-19. Также имеем 109 новых выздоровлений”, — сообщил глава ОГА.
Он добавил, что сейчас в Херсонской области 4424 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом, из которых:
— 1869 человек выздоровели;
— 2454 инфицированных COVID-19;
— 101 человек умер.
Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано более 402 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 6754 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли 7375 человек, из них за сутки — 69. выздоровели более 163,7 тыс. человек, из них за сутки — 2327.