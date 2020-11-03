В Херсонской области за сутки от COVID-19 умерли одиннадцать человек

ukru
Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 5286 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 57791 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 49856 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 90531 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 71342 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 87382 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 100720 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 100956 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100995 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114366 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 105409 просмотра
Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

4 марта, 05:48 • 27822 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 52930 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

08:47 • 33377 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

09:14 • 73941 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 57812 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 90552 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 366867 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 318286 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 472025 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта, но до возрождения вида еще далеко

Ученые создали мышей с генами мамонта, но до возрождения вида еще далеко

14:27 • 5325 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 125299 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 203051 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 230115 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 209048 просмотра
Актуальное
В Херсонской области за сутки от COVID-19 умерли одиннадцать человек

В Херсонской области за сутки от COVID-19 умерли одиннадцать человек

Киев  •  УНН

 • 16316 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Херсонской области за последние сутки проведено более двух тысяч исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 154 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек. Об этом в своем Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“За последние сутки проведено 1232 ПЦР-исследования и 1089 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 154 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из которых 8 детей и 14 медицинских работников”, — написал Гусев.

По его словам, состояние больных удовлетворительное, 125 человек находится на самоизоляции.

“В медицинские учреждения с состоянием средней тяжести госпитализированы 29 человек. Умерли 7 человек, жители г. Херсон; 3 человека, жители Каховского района; 1 житель Алешковского района. 10 человек имели заболевания пневмонией и COVID-19. Житель Каховского района имел заболевания сахарным диабетом, пневмонию и COVID-19. Также имеем 109 новых выздоровлений”, — сообщил глава ОГА.

Он добавил, что сейчас в Херсонской области 4424 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом, из которых:

— 1869 человек выздоровели;
— 2454 инфицированных COVID-19;
— 101 человек умер.

Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано более 402 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 6754 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли 7375 человек, из них за сутки — 69. выздоровели более 163,7 тыс. человек, из них за сутки — 2327.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы