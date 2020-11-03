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На Херсонщині за добу від COVID-19 померли одинадцять людей

На Херсонщині за добу від COVID-19 померли одинадцять людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад двох тисяч досліджень на виявлення коронавірусу, з яких зафіксовано 154 нових випадків COVID-19, померли 11 людей. Про це у своєму Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.

“За останню добу проведено 1232 ПЛР-дослідження та 1089 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 154 нових лабораторно підтверджених випадки на COVID-19, з яких 8 дітей та 14 медичних працівників”, — написав Гусєв.

За його словами, стан хворих задовільний, 125 осіб перебуває на самоізоляції.

“До медичних закладів зі станом середньої важкості госпіталізовано 29 осіб. Померли: 7 осіб, жителі м.Херсон; 3 особи, жителі Каховського району; 1 житель Олешківського району. 10 осіб мали захворювання на пневмонію та COVID-19. Житель Каховського району мав захворювання на цукровий діабет, пневмонію та COVID-19. Також маємо 109 нових одужань”, — повідомив очільник ОДА.

Він додав, що наразі в Херсонській області 4 424 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус, з яких:

— 1 869 людей одужали;
— 2 454 інфікованих COVID-19;
— 101 людина померла.

Нагадаємо, за останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано понад 402 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 6 754 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли 7 375 людей, з них за добу — 69. Одужали від хвороби понад 163,7 тис. людей, з них за добу — 2 327.

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