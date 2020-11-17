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На Херсонщине за сутки COVID-19 обнаружили у более 260 человек

На Херсонщине за сутки COVID-19 обнаружили у более 260 человек

Киев  •  УНН

 • 11779 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 2,7 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 267 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и 242 новых выздоровления. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“За последние сутки проведено 1460 ПЦР-исследований и 1274 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 267 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 24 ребенка и 21 медицинский работник”, — написал глава ОГА.

Гусев сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “256 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 11 человек”.

Впрочем, за сутки умерли пять человек. “Все имели пневмонию и COVID-19”, — сообщил глава ОГА.

“Поэтому сейчас в области 7624 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус. Из них:
— 3064 человека побороли недуг;
— 4395 человек инфицированы COVID-19;
— 165 человек умерли”, — резюмировал Гусев.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 557 657 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 9856 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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