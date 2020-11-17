На Херсонщині за добу COVID-19 виявили у понад 260 осіб

"За останню добу проведено 1460 ПЛР-досліджень та 1274 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 267 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 24 дитини та 21 медичний працівник", - написав очільник ОДА.

Гусєв повідомив, що стан хворих задовільний: "256 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 11 осіб".

Втім, за добу померли п'ять осіб. "Усі мали пневмонію та COVID-19", - повідомив очільник ОДА.

"Тож наразі в області 7624 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:

- 3064 людини побороли недуг;

- 4395 людей інфіковані COVID-19;

- 165 людей померли", - резюмував Гусєв.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 9 856 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

