В Херсонской области в результате ДТП пострадали 8 человек, в том числе дети

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, которое произошло на автодороге вблизи с.Нововолодимиривка.

"На месте дорожно-транспортного происшествия полицейские предварительно установили, что 57-летний житель Киевской области, управляя автомобилем "Citroёn Berlingo", двигался со стороны с. Нововладимировка, не предоставил преимущества в движении автомобилю "Volkswagen Multivan", под управлением 43-летнего жителя Винницкой области. В результате чего произошло столкновение. Во время ДТП пострадали 8 граждан. Работники скорой оказали им медицинскую помощь. 2 взрослых и 4 детей (в возрасте от 9 до 13 лет) с различными травмами госпитализировали в больницу", - рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, четыре автомобиля столкнулись сегодня утром в Виннице, в результате чего травмированы три человека, один человек погиб.