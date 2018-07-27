На Херсонщині внаслідок ДТП постраждало 8 осіб, у тому числі діти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Голопристанському районі Херсонської області внаслідок ДТП постраждало 8 людей, серед них четверо дітей. Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.
За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими, яка сталася на автодорозі поблизу с.Нововолодимирівка.
“На місці дорожньо-транспортної пригоди поліцейські попередньо встановили, що 57-річний житель Київської області, керуючи автомобілем „Citroёn Berlingo“, рухався з боку с. Нововолодимирівка, не надав переваги в русі автомобілю „Volkswagen Multivan“, під керуванням 43-річного жителя Винницької області. В результаті чого сталося зіткнення. Під час ДТП постраждало 8 громадян. Працівники швидкої надали їм медичну допомогу. 2 дорослих та 4 дітей (віком від 9 до 13 років) з різними травмами госпіталізували до лікарні”, — розповіли у поліції.
Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”. Поліція встановлює всі обставини події.
Нагадаємо, чотири автомобілі зіткнулися сьогодні вранці у Вінниці, внаслідок чого травмувалися троє осіб, одна людина загинула.