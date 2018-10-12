В Херсонской области от отравления грибами умер отец и его 8-летняя дочь

Так, 6 октября в лесничестве в Олешковском районе 38-летний мужчина вместе с 28-летней женой и 8-летней дочерью собирали грибы. По словам женщины, они собирали белые грибы, маслята, а также неизвестные им грибы. Их мужчина назвал зеленушками. В тот же день семья употребляла грибы. А уже на следующий день у всех появились признаки отравления. Однако за медпомощью они не обратились. Семья сделала это лишь 8 октября. Всех госпитализировали в тяжелом состоянии с пищевым отравлением.

"11 октября умерла девочка, а сегодня утром скончался ее отец. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Назначено проведение ряда экспертиз для установления окончательной причины смерти мужчины и девочки", – отметили в полиции.

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Напомним, семилетний мальчик, который отравился грибами, умер в больнице Днепра. Выяснилось, что ребенок употреблял сырой дикорастущий гриб.