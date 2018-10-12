На Херсонщині від отруєння грибами помер батько та його 8-річна донька

Так, 6 жовтня у лісництві в Олешківському районі 38-річний чоловік разом з 28-річною дружиною та 8-річною донькою збирали гриби. Зі слів жінки, вони збирали білі гриби, маслята, а також невідомі їм гриби. Їх чоловік назвав зеленушками. Того ж дня родина вживала гриби. А вже наступного дня у всіх з’явилися ознаки отруєння. Однак за меддопомогою вони не звернулися. Родина зробила це лише 8 жовтня. Усіх госпіталізували у важкому стані з харчовим отруєнням.

"11 жовтня померла дівчинка, а сьогодні вранці помер її батько. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Призначено проведення низки експертиз для встановлення остаточної причини смерті чоловіка та дівчинки", – зазначили в поліції.

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Нагадаємо, семирічний хлопчик, який отруївся грибами, помер у лікарні Дніпра. З'ясувалося, що дитина вживала сирий дикорослий гриб.