В Херсонской области интенсивные бои в занятой ВСУ тергромаде Нововоронцовки - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Херсонской области продолжаются интенсивные бои в территориальной громаде Нововоронцовки, территорию которой заняли Вооруженные Силы Украины, информирует УНН со ссылкой на утреннюю сводку из ОГА.
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"Продолжаются интенсивные бои в ТГ Нововоронцовка, территорию которой заняли ВСУ. Обстрелы продолжаются с обеих сторон", - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что бой продолжается в районах, лежащих возле Николаевской области, а именно в Станиславе и Великой Александровке. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
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Российские оккупационные войска больше не имеют полного контроля над Херсоном, сообщило The New York Times со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Пентагона.