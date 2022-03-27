В Херсонской области интенсивные бои в занятой ВСУ тергромаде Нововоронцовки - ОГА

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"Продолжаются интенсивные бои в ТГ Нововоронцовка, территорию которой заняли ВСУ. Обстрелы продолжаются с обеих сторон", - говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что бой продолжается в районах, лежащих возле Николаевской области, а именно в Станиславе и Великой Александровке. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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Российские оккупационные войска больше не имеют полного контроля над Херсоном, сообщило The New York Times со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Пентагона.