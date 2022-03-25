Повний контроль над Херсоном більше не належить окупантам - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російські окупаційні війська більше не мають повного контролю над Херсоном. Про це в п'ятницю повідомило The New York Times з посиланням на слова високопоставленого представника Пентагону, пише УНН.
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Повідомляється, що українські сили зараз в місті ведуть запеклі бої і відкидають назад сили противника, знову перетворюючи стратегічно важливе портове місто на "спірну територію", заявив журналістам під час брифінгу чиновник.
За словами представника оборонного відомства, втрата Херсона вплине на російські сили, що ведуть бої в Миколаєві.
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Як повідомляв УНН, за даними західних ЗМІ, російські окупанти планують влаштувати "великий терор" у тимчасово захопленому Херсоні.